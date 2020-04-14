В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области. Диагноз подтвердило повторное тестирование.

Ранее сообщалось, что подозрение на коронавирус выявили у 86 сотрудников и пациентов учреждения. До этого заражение COVID-19 подтвердилось у одного из сотрудников интерната. Всего там протестировали 306 человек. Некоторых пациентов уже перевели в инфекционную больницу.