WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного раза из-за угрозы фейков о COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мессенджер WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений из-за возможного распространения фейков о коронавирусе.

Новое ограничение касается часто пересылаемых сообщений, помеченных символом в виде двойной стрелки - то есть тех, которые уже переслали минимум пять раз. Теперь, по новым правилам, такое сообщение можно будет отправить только в один чат за раз.

Компания отмечает в своем блоге, что на фоне пандемии коронавируса количество случаев пересылки сообщений сильно увеличилось. "Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения", говорится в заявлении.

Мессенджер начал обозначать двойной стрелкой сообщения, пересылаемые сразу нескольким пользователям, в 2019 году. Тогда же был введен лимит в пять раз на пересылку одного и того же сообщения.

31 марта Госдума приняла поправки об уголовном наказании за публичное распространение дезинформации, в том числе об эпидемиях. Закон был разработан в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Согласно документу, самое суровое наказание за такое преступление - до пяти лет тюрьмы.

Уже 3 апреля стало известно, что в Петербурге возбудили первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса. Поводом стала публикация в соцсети "ВКонтакте".