Бастрыкин потребовал найти авторов видео с "бегством" руководства закрытой на карантин больницы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил найти авторов видезаписи с группой людей у открытого окна первого этажа здания. Подпись под видео гласит, будто бы это руководство Республиканской клинической больницы города Уфы покидает здание, закрытое на карантин. В СК считают эту запись фейковой: ее опровергло руководство больницы.

По поручению Бастрыкина управление СК по Татарстану начало доследственную проверку.

Более 600 больных и столько же сотрудников республиканской клинической больницы в Уфе 6 апреля закрыли на карантин на две недели после того, как там умерла 80-летняя пациентка с коронавирусом. Об этом 7 апреля на брифинге объявил глава Минздрава региона Максим Забелин. Всех их тестируют на коронавирус.



Главврач больницы Эльза Сыртланова в фейсбуке сообщила, что несколько сотрудников госпитализированы с подозрением на заражение и что у двоих анализы дали отрицательный результат. На просьбу прокомментировать видеозапись она написала, что это "отдел закупок переносит компьютеры для удаленной работы на дому", а через окно это делается, чтобы минимизировать контакты.

О проверке говорится в сообщении пресс-службы СКР о поручениях Бастрыкина, сформулированных по публикациям в СМИ.

Московским следователям он поручил проверить многочисленные предложения в интернете купить маски по завышенным ценам. "При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношения к производству медицинской продукции", - отметили в пресс-службе СК.

Также Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе проверки в Татарстане сообщений о том, что водитель не пропускал машину скорой помощи с пациентом и больной умер.