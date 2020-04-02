В Башкирии модифицировали маски для плавания для защиты от COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков волонтеров в Башкирии печатают на 3D-принтерах переходники для подключения маски для снорклинга (плавания с трубкой) к фильтру аппарата искусcтвенной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил "Интерфаксу" координатор инициативной группы Александр Улитин.

Респираторы, которые сейчас используются врачами, не дают стопроцентной защиты от вируса, объяснил он. Маска для плавания полностью закрывает лицо, а присоединенный к ней фильтр от аппарата ИВЛ служит барьером для бактериально-вирусных инфекций.

"Например, почему Проценко (главрач больницы в Коммунарке - ИФ) заболел? Потому что у него не было полной защиты лица. (При попадании вируса - ИФ) в глаза или просто при случайном контакте с лицом вполне можно заразиться. Фильтры от ИВЛ закуплены в достаточном количестве, и врачи используют их для собственной защиты. Врачи покупают маски, а переходники мы им предоставляем бесплатно", - сообщил Улитин.

Печатью таких коннекторов занимаются сотни человек по всей России, в Башкирии - волонтерская группа из 40 человек, задействованы 15 3D-принтеров. Переходники бесплатно передают государственным больницам, оставляя приоритет за "ковидными" отделениями.

Республиканскому Минздраву волонтеры передадут не менее 100 переходников для масок, они также изготовили около 200 ставших дефицитными визоров, защищающих лицо от капель и случайного прикосновения.

Улитин сообщил, что адаптеры, которые печатают по всей стране, можно использовать только для защиты врачей. С теми, которые делают в Башкирии, можно подключать к аппарату ИВЛ пациентов в случае одобрения федеральным Минздравом.