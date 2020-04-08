Мадуро анонсировал доставку новой партии гумпомощи из РФ в Венесуэлу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что ожидает прибытия в среду груза с гуманитарной помощью из России для борьбы против коронавируса.

"Хочу сообщить, что 8 апреля прибудет специальная гуманитарная помощь от Панамериканской организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и от России", - сказал Мадуро, слова которого приводят латиноамериканские СМИ.

В марте Россия уже направила в Венесуэлу партию гуманитарной помощи на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, РФ по своей инициативе передала латиноамериканской стране 10 тысяч тестов на коронавирус.