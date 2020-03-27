Россия по своей инициативе передала Венесуэле 10 тыс. тестов на коронавирус

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Москва в инициативном порядке передала Каракасу партию тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве в Венесуэле.

"В посольство таких обращений не поступало", - заявили в российской дипмиссии, добавив, что РФ сама передала Венесуэле партию диагностических наборов для проведения 10 тысяч тестов. 23 марта первая порция тестов была доставлена в венесуэльскую столицу Каракас, добавили в посольстве.

По данным венесуэльских властей, в стране выявлено 107 случаев заражения коронавирусом. Из них 31 человек уже идут на поправку.

Ранее в марте президент Николас Мадуро объявил о введении в Венесуэле общенационального карантина для сдерживания распространения COVID-19.

21 марта Мадуро анонсировал прибытие в страну большого груза гуманитарной помощи из РФ для борьбы с пандемией коронавируса.