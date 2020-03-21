Мадуро анонсировал гумпомощь Венесуэле от России на борьбу с коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Венесуэлу на следующей неделе из России прибудет большой груз гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил президент страны Николас Мадуро на пресс-конференции, телетрансляцию которой он разместил в своем твиттере.

По его словам, об этом власти Венесуэлы проинформировала Россия.

Кроме того, Мадуро анонсировал прибытие в страну 130 кубинских врачей, которые должны присоединиться к борьбе с коронавирусом в столичном регионе".

В Венесуэле насчитывается несколько десятков подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не готова к эпидемии.