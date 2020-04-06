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В Чехии задумались о снятии части ограничительных мер, введенных из-за коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Associated Press.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу, начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать.

Министр здравоохранения страны Адам Войтех в свою очередь указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, например строительных материалов и канцтоваров.

Кроме того, в Чехии намерены снять запрет на занятия некоторыми видами спорта на свежем воздухе. В частности, речь идет о большом теннисе.

Ожидается, что кабмин обсудит все предложения позже на этой неделе.

По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,5 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.

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