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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Меркель пообещала начать консультации об ослаблении карантина на следующей неделе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 15 апреля проведет консультации в главами администраций федеральных земель на предмет, можно ли начать ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

По ее словам, она будет ориентироваться на результаты исследования Национальной академии наук "Леопольдина" о возможности поэтапном снятии ограничений в общественном пространстве. Они должны быть опубликованы в следующий понедельник 13 апреля или вторник.

Пока ограничения будут действовать в том числе и на Пасху, 12 апреля. В связи с этим канцлер призвала сограждан отказаться даже от коротких поездок.

Последняя статистика дает повод для осторожного оптимизма, что кривая роста заболеваемости начала сглаживаться, добавила Меркель. С ее слов, это может означать, что меры, которые приняло правительство, чтобы не перегрузить врачей и больницы, начали давать результат. Она добавила, что все же пока следует рассчитывать на то, что "достаточно долгое время" придется жить в условиях пандемии коронавируса.

Институт имени Роберта Коха 9 апреля сообщил, что количество заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 4974, до 108 202 человек. Число умерших выросло на 246, до 2107. Более 50 000 человек вылечилось, сообщили в Минздраве.

В минувший вторник глава института Лотар Вилер говорил, что ученые фиксируют некоторый спад кривой заражения коронавирусом в ФРГ, при этом он отметил, что говорить о тенденции пока рано. На тот момент суточный прирост заболеваемости составил 3834 человека.

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Ангела Меркель Германия институт Коха коронавирус Лотар Вилер

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