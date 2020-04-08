В ВОЗ сочли, что Европе пока что не стоит ослаблять меры изоляции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные для сдерживания пандемии коронавируса COVID-19, заявил в среду директор европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Сейчас не время ослаблять контрмеры. Сейчас время вновь удвоить и утроить наши коллективные усилия, чтобы при полной поддержке общества стремиться к подавлению (коронавируса - ИФ)", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.

В то же время он признал, что в ряде стран наблюдаются "положительные знаки" в отношении ситуации с коронавирусом.

Ранее на этой неделе канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти с середины апреля планируют начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности разрешить работу магазинов. Канцлер пояснил, что Австрия раньше других приняла ограничительные меры для подавления коронавируса, поэтому может раньше начать выход из кризиса.