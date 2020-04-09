Венгрия продлит режим самоизоляции на неопределенный срок

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщили европейские СМИ. Режим продлевается на неопределенный срок.

Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

В Чехии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.