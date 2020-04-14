Правительство Австрии разрешило открыться небольшим магазинам и сервисам

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Австрии с 14 апреля разрешено возобновить работу непродуктовым магазинам и сервисам, которые занимают площадь не больше 400 квадратных метров и при условии, чтобы на одного клиент приходилось не менее 20 квадратных метров площади.

Комментируя постепенное ослабление карантинных ограничений, министр экономики страны Маргарет Шрамбок сказала телеканалу ORF, что возобновление работы бизнеса будет постепенным. Барам и ресторанам пока работать не разрешают.

Со вторника в стране открылись магазины обуви и и одежды, а также оптики. Разрешено работать автомастерским, сервисам по ремонту велосипедов, автомойкам, строительным и садоводческим рынкам любой площади. До 14 апреля в Австрии могли работать только банки, продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, прачечные, химчистки, отделения почты и автозаправки.

При этом их сотрудники и посетители обязаны соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски и граждан по-прежнему призывают по возможности оставаться дома.

Крупные торговые центры, мебельные магазины, гостиницы и парикмахерские остаются закрыты.

Канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал послабление ограничений 6 апреля. Он объяснил, что в стране раньше других начали вводить карантинные меры, поэтому раньше других могут начать их отменять. Тогда же он анонсировал, что с 1 мая могут открыться уже все торговые точки, а с середины мая - гостиницы и рестораны.

На 14 апреля в Австрии подтверждено 14 106 случаев заражения коронавирусом, умерли 384 заболевших.

Частично возобновлять работу компаний начали в Испании. Италия с 14 апреля открыла книжные лавки и магазины детской одежда, сообщает ВВС. Чехия с 16 апреля откроет магазины бытовой техники.

Дания с 15 апреля откроет детские сады и младшие классы, чтобы разгрузить работающих родителей. При этом рестораны и бары, а также развлекательные учреждения будут закрыты по меньшей мере до 10 мая. До той же даты будут закрыты границы.

Норвегия откроет детские сады 20 апреля, а младшие классы - 27 апреля, также до конца апреля власти обещали разрешить работу парикмахерам, физиотерапевтам и психологам.

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая.