Венгрия, Австрия и Сербия ограничили судоходство по Дунаю

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Дунайская комиссия предупредила Министерство инфраструктуры Украины об ограничении судоходства на Дунае в Венгрии из-за коронавируса. Как сообщило министерство, судохододство ограничили также власти Австрии и Сербии.

В Венгрии на Дунае и его притоках с 14 марта в портах и на причалах запрещено причаливать, швартоваться и становиться на якорь пассажирским судам с каютами, а также грузовым судом, которые не намерены осуществлять загрузки или разгрузки.

Сербия временно закрыла пограничные переходы водного пути реки Дунай Апатин, Нови Сад, Белград, Голубац, Доны Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа. На пограничных переходах Бездан, Велико Градиште и Прахово капитаном порта и пограничной службой будет выполняться контроль членов экипажа и пассажиров, прибывших из стран с высокой степенью распространения коронавируса. Ограничения не касаются грузоперевозок и лиц, которым Минздрав разрешил въехать.

На водном пути реки Дунай в Австрии от 2223,1 до 1872,7 речного километра для пассажирских суден во всех направлениях частично приостановлено судоходство с 16 марта до 20:00 22 марта.