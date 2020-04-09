Борис Порфирьев: нужны нестандартные решения

Директор Института народнохозяйственного программирования рассказал о последствиях эпидемии COVID-19 для экономики

Борис Порфирьев: нужны нестандартные решения Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В период борьбы с коронавирусом, по выражению президента Владимира Путина, все в стране становятся вирусологами. Но есть и такие, профессия которых не позволяет им стать вирусологами, это - экономисты. К таким людям относятся ученые Института народнохозяйственного программирования и его директор академик Борис Порфирьев. С ним беседовал специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов.

Вирус победим, а что потом?

- Долго ли нет, но коронавирус будет побежден. Но пока мы с ним боремся, экономика приходит в плачевное состояние. И что нас ждет? Разруха? Каково сейчас состояние экономики, сколько банкротств?

- Состояние экономики напряженное, как и свойственно кризисной ситуации. Назвать количество банкротств сейчас не представляется возможным –точными данными не располагаю. Что касается других характеристик, отражающих текущее положение дел в бизнесе, согласно данным опросов ЦСР, 16% компаний сокращают персонал, 30% - отправляют его в неоплачиваемые отпуска, почти половина (49%) – переходят на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы.

О том, что нас ждет – это, пожалуй, самый важный и самый сложный вопрос. Ответ на него зависит, с одной стороны, от прогресса в борьбе с коронавирусом, с другой – от принимаемых мер по сохранению занятости и доходов людей на приемлемом уровне, позволяющем пережить "лихое время" и по его окончании возобновить нормальную жизнедеятельность. Эти задачи взаимосвязаны и обе суть экономика: чем быстрее справимся с коронавирусом, тем сильнее сократим ощутимое бремя затрат на ликвидацию последствий пандемии, меньше потеряем рабочих мест и доходов. Ясно, что чем эффективнее будут контрмеры по снижению этих потерь, тем быстрее вернутся условия для восстановления экономического роста и повышения качества жизни людей. А это – главная цель развития экономики!

Целый ряд мер в виде так называемых двух пакетов уже объявлены президентом России и приняты правительством страны. Они касаются как поддержки граждан (сохранение заработной платы на период карантина/самоизоляции; выплаты семьям временно безработных с детьми до трех лет – по 5 тыс. руб. на ребенка; "кредитные каникулы" для тех, кто потерял 30% доходов; оплата больничных тем, кто находится на карантине; отсрочка/замораживание выплат процентов по ипотеке и штрафов за просрочку оплаты коммунальных расходов и т.д.); так и бизнеса (отсрочка выплат налогов, кроме НДС и НДФЛ; а также кредитных и арендных платежей, снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего предпринимательства (МСП), госгарантии по кредитам для компаний, расширение программы рефинансирования банков для кредитования МСП и др.).

Новые меры предложены...

На вчерашнем совещании с главами регионов Путин объявил о новых важных мерах. Напомним: в сфере защиты здоровья и жизни людей – это дополнительные выплаты из федерального бюджета за особые условия труда: врачам (80 тыс. руб.) и медперсоналу (от 25 тыс. до руб.) (сохраняя соответствующие выплаты из бюджетов субъектов РФ) и установление для них дополнительных страховых гарантий. В сфере обеспечения устойчивости экономики, сохранению занятости и доходов граждан: для МСП – это шестимесячная отсрочка на выплаты страховых взносов в соцфонды и реструктуризация задолженности, для бизнеса в целом – приоритетная помощь компаниям, сохраняющим занятость; для граждан – расширение круга временно безработных, получающих выплаты на детей 3-7 лет; увеличение пособия по безработице до 12130 руб.; добавка в 3 тыс. руб. на несовершеннолетнего ребенка семьям, временно потерявшим работу.

...но их недостаточно

Необходимость, полезность и оперативность принятия перечисленных мер не вызывают сомнений. В то же время, их достаточность и эффективность исполнения, как любит говорить ведущий популярного ТВ-цикла "Следствие вели…", уже совсем другая история. Не случайно на том же совещании президента России прозвучал ряд его обращений по разработке и обеспечению дополнительных мер: ЦБ – по поддержке бизнеса, позволяющей компаниям максимально сохранить занятость и доходы сотрудников; правительством страны – по расширению каникул по потребительским и ипотечным кредитам на большее число людей; главами регионов – по более активному содействию устойчивости, сохранению занятости на предприятиях.

Кроме того, целый ряд авторитетных экономистов и представителей деловых кругов считают исключительно важным :

1) увеличить объемы государственной поддержки – с нынешних 2,5% ВВП до 3-4% ВВП как минимум;

2) усилить ее действенность, в том числе за счет мер прямого субсидирования бизнеса, особенно МСП;

3) расширить спектр ее адресатов: в отношении того же бизнеса – за пределы списка из девяти наиболее пострадавших отраслей.

Не все в убытке, но...

В связи с последним обстоятельством справедливости ради, нужно заметить, что не весь бизнес терпит убытки. Есть ряд производств и видов экономической деятельности, которые получили импульс для своего развития в виде всплеска спроса. Это предприятия и фирмы - производители средств диагностики, гигиены и санитарии; медицинской техники; оборудования для очистки и обеззараживания воздуха, холодильного оборудования; фармацевтики; оборудования и программного обеспечения для удаленной работы и для наблюдения и контроля перемещения людей. Сюда смело можно добавить различные логистические компании, которые обеспечивают доставку продуктов и лекарств "самоизолируемым". Но, конечно, такой всплеск спроса недолговечен и явно недостаточен, чтобы переломить текущую ситуацию в экономике в целом и негативный тренд ее развития на ближайшую перспективу.

Показатели динамики ВВП в конкретных краткосрочных прогнозах отличаются, порой существенно, отталкиваясь от разных сценариев развития событий: действительно, точно неизвестно когда все закончится и будет возможность для всех вернуться на рабочие места. Тем не менее, можно с высокой долей уверенности утверждать, что экономическая динамика в 2020 г. будет отрицательной, причем не только в России.

Отрицательные показатели гарантированы?

- Иными словами на перемены к лучшему и выходу на положительную динамику к концу 2020 г. надежд нет ни у кого?

- По оценкам авторитетного британского еженедельника Economist по ситуации с COVID-19 на начало апреля, США рискуют закончить 2020 г. с сокращением ВВП на 5%, Великобритания – на 7%, Германия – на 8%, Италия – до 10%; партнеры России по БРИКС: Индия, Бразилия и ЮАР – с сокращением от 1% до 4%; и только Китай может завершить год с небольшим плюсом в 1-1,5%. И это несмотря на масштабные, варьирующие от 2,5% ВВП в Великобритании до 10% ВВП в США, антикризисные затраты, которые, однако, помогут этим странам если не преодолеть полностью, но значительно смягчить последствия кризиса в следующем году.

Существенно, что среди перечисленных стран – главные торговые контрагенты России. Это означает риск существенного ограничения ее внешнеторгового оборота, в том числе экспорта, и возможностей ускорения ее выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации. Что касается самой России, по мнению коллег из ЦМАКП, при реализации оптимистического сценария, в 2020 г. снижение ВВП составит 2,3–2,5% . По оценкам специалистов нашего института – при базовом сценарии падения спроса из-за введения карантина и остановки ряда предприятий на два месяца – ВВП может сократиться на 4,1% в 2020 г.

В прогнозе на 2021 г. соответствующие оценки расходятся – продолжение снижения ВВП на 0,5–0,8% и его рост (из-за более низкой базы предыдущего года) на 2,6%. При этом в последнем сценарии предполагается восстановление положительного темпа прироста ВВП уже в первом квартале будущего года с его заметным наращиванием в следующих трех кварталах. Но, как очевидно, в обоих случаях суммарно за два года экономическая динамика отрицательна.

- Как долго будем выходить при самых неблагоприятных условиях?

- Если текущая ситуация с коронавирусом затянется, смещая ожидаемый медиками пик эпидемии с середины апреля на более поздние сроки, а сворачивание деловой активности продолжится за пределы апреля, то приведенные выше прогнозные показатели заметно ухудшатся и о выходе из рецессии в первом квартале 2021 г. говорить будет трудно. Особенно в условиях неопределенности с ценой на нефть, которая – даже при благоприятном исходе договоренностей России и Саудовской Аравии – в среднегодовом выражении вряд ли превысит порог отсечения в 42 долл./бар., используемый бюджетным правилом для пополнения ФНБ. Отсюда – неизбежные трудности финансирования мер по преодолению последствий эпидемии COVID-19 и рецессии 2020 г.

Тем не менее, такие меры жизненно необходимы, и в кризисной ситуации важно найти решения, которые позволят максимально снизить социальные и экономические потери . Необходимо сохранить, а может быть сформировать новые "точки опоры", на которых будет строиться восстановление экономического роста, прежде всего, доходов домашних хозяйств и бизнеса. Такими точками опоры могут быть предприятия критически важных производств, а также видов экономической деятельности (ВЭД). Это касается главным образом, сферы услуг и транспорта – в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19 и получивших поддержку правительства страны (постановлением правительства от 3 апреля с.г. был утвержден перечень этих ВЭД).

...Вытянут строители!

Представляется целесообразным дополнение данного перечня, прежде всего строительными работами. По прогнозным оценкам нашего института, до конца 2020 г. они опережают ВЭД перечня как по темпам ожидаемого спада производства (13%), так и, весьма заметно, по потенциалу снижения занятости (более 850 тыс. человек – с учетом прямых и косвенных эффектов). При этом именно строительство, особенно жилищное, отличается высоким мультипликативным эффектом и является стержнем национального проекта "Жилье и городская среда". Этот проект, наряду с другими национальными проектами, в период до 2024 г. должен стать драйвером экономического роста. В текущих условиях, которые тормозят реализацию этой задачи и выполнение национальных проектов (их финансирование в первом квартале с.г. составило всего 16% от плана), поддержка строителей – конечно, вкупе с мерами по сохранению доходов населения – могла бы сыграть существенную роль в предстоящем восстановлении экономической динамики.

Не уклоняться от рисков

- На осенней сессии РАН в вашем докладе прозвучала хорошая фраза: лучше плохое решение, чем бездействие.

- Не совсем так: я говорил, что риск бездействия, особенно в условиях стагнации, превосходит риск ошибочного решения, который можно и нужно минимизировать путем комплексной экспертизы проекта (закона, инвестиций и т.д.). Это было сказано в политико-экономических условиях осени 2019 г., когда стал очевидной угроза срыва выполнения национальных проектов и, вместе с ними, планов восстановления темпов экономического роста – главного источника доходов домохозяйств и бизнеса.

Сейчас о бездействии нет и речи – правительство работает практически в круглосуточном режиме, решения принимаются ключевые, но доля риска в них, несомненно, содержится. Помимо того, что любое решение, по определению, сопряжено с риском, текущая кризисная ситуация, мягко говоря, не из тех, что предоставляет выбор между хорошим и очень хорошим. Вместе с тем, это не отменяет, а, напротив, усиливает значимость комплексной экспертизы вариантов предлагаемых решений, в которую научное сообщество, включая экономистов РАН и ведущих вузов страны, должно и, уверен, готово внести весомый вклад.

Кроме того, текущая обстановка требует иного типа управленческих решений – не стандартных, расписанных и оформленных в соответствии с бюрократическими (в хорошем смысле слова) процедурами, а ситуативных, учитывающих особенности конкретного региона, предприятия, коллектива. Причем в быстро изменяющихся условиях, что в свою очередь, требует разработки оперативных прогнозов.

Это требование новой модели принятия решений было артикулировано президентом России на совещании с главами регионов 8 апреля. Он отметил, что в текущей ситуации действовать по единому шаблону "не только неэффективно, но подчас и вредно". Президент подчеркнул обязанность лиц, принимающих решения, прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки и для каждого из этих вариантов "заранее разработать и иметь свой план действий. Только тогда эти действия будут своевременными и эффективными".

Реализация этих требований необходима и для поддержки их населением и бизнесом, и повышения их доверия к лицам, принимающим соответствующие решения. Это еще одно ключевое условие эффективности. И сим победиши!