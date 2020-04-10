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Борис Джонсон "только начал поправляться"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон только начал поправляться, пока речь идет о ранней стадии выздоровления, заявили журналистам в его офисе на Даунинг-стрит, 10. Там также отметили, что глава правительства сохраняет бодрость духа, передает ВВС.

По словам чиновников, когда премьера переводили из отделения интенсивной терапии в обычную палату, он даже помахал врачам в знак благодарности.

О сроках его возвращения к работе ничего не было сказано. Источники Sky News в правительстве предположили, что это случится не раньше, чем через месяц.

Джонсон 27 марта сообщил в видеообращении, что заразился коронавирусом, самоизолировался и продолжит руководить правительством дистанционно. Он отметил, что у него только слабые симптомы респираторного заболевания. Вечером 5 апреля его доставили в больницу Святого Фомы по рекомендации врача, поскольку у него не снижалась температура и продолжался кашель.

6 апреля было объявлено, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии. Отмечалось, что к аппарату ИВЛ его не подключали, но он получает кислородную терапию.

Затем представители Даунинг-стрит отмечали, что премьер "реагирует на лечение" и способен "взаимодействовать с персоналом".

9 апреля вечером Джонсона перевели в обычную палату. Его отец Стэнли Джонсон высказал мнение, что болезнь его сына заставит "всю страну понять, насколько это серьезное заболевание".

На время болезни премьер-министра его обязанности выполняет глава МИД Доминик Рааб.

По последним данным, в Великобритании 65 077 заразившихся коронавирусом, 7978 заболевших умерли. Граждане страны находятся на режиме самоизоляции - по возможности работают из дома, выходят в магазины или для занятий спортом.

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Великобритания Борис Джонсон Доминик Рааб коронавирус

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