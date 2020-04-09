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Заболевшего COVID-19 британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом, в обычную палату, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

У премьера очень хорошее настроение, подчеркнули в канцелярии премьера. В палате за состоянием Джонсона будут пристально следить врачи.

Джонсон заболел коронавирусом в конце марта. Сначала он лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура.

В воскресенье, 5 апреля, вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

В среду и четверг (8-9 апреля) на Даунинг-стрит сообщали об улучшении состояния Джонсона.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Великобритания Борис Джонсон коронавирус

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