В Испании подсчитали убытки из-за падения турпотока на фоне пандемии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Убытки Испании из-за падения турпотока коронавируса составят как минимум 30 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.

"Только из-за пропущенных туристами пасхальных каникул убытки Испании превысят 30 млрд евро. Если пандемию коронавируса не удастся победить к лету, потери удвоятся", - пишет портал.

Как отмечается, "коронавирусный" кризис стал серьезным ударом для экономики Испании, которая сильно зависит от туризма и оборота в сфере услуг. Оба этих сектора сейчас парализованы. Доходы от туризма в стране составляют 14% ВВП. В этой сфере заняты 12% населения (около 5 млн человек).

"Также власти опасаются долгого периода восстановления после кризиса. Они переживают, что туристы из Франции, Германии, Великобритании и стран Северной Европы будут избегать Испании, поскольку пандемия там намного серьезнее, чем у них дома. А это ключевые въездные рынки для страны", - сообщает портал.

По состоянию на 10 апреля число заболевших коронавирусом в Испании превысило 157 тысяч человек - это больше, чем в Италии (143,6 тыс.). Страна вышла на второе место в мире по числу инфицированных после США. Ситуация с заболеваемостью в Испании развивалась стремительно: если 18 марта в стране было зафиксировано 14,5 тыс. случаев, то спустя менее двух недель - уже 80 тысяч.

В прошлом году Испанию посетило 84 млн туристов.