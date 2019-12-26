РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Русская православная церковь (РПЦ) прекращает всякое общение с Александрийским патриархом Феодором, который недавно признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

"Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним", - говорится в постановлении Синода РПЦ, заседание которого состоялось в четверг в Москве.

При этом Русская церковь сохранит церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

Синод РПЦ отметил, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании александрийского Синода, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято патриархом Феодором единолично.

Кроме того, московский Синод решил приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.

Представительство патриарха Московского при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход РПЦ в Каире.

Что касается приходов РПЦ в Африке, то они будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и получат ставропигиальный статус, то есть перейдут в прямое подчинение патриарха Кирилла.

Синод в Москве в четверг выразил "глубокую скорбь" в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора и напомнил, что решение главы Александрийской церкви признать украинский раскол противоречит его прежним заявлениям в поддержку канонической Украинской церкви.

Невозможность поминовения имени патриарха Феодора на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения. В начале декабря патриарх Кирилл назвал умопомрачением ситуацию с признанием ПЦУ. Он также выразил надежду на то, что иерархи поместных православных церквей, признавшие ПЦУ, пересмотрят свои решения и не будут поддерживать раскольников.

В конце ноября предстоятель РПЦ приостановил работу подворья Александрийской церкви в Москве.

Осенью Александрийский патриарх Феодор признал ПЦУ, созданную год назад Константинопольским патриархатом при поддержке тогдашних украинских властей.