Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 11.04В России 13 584+1 667В мире 1 771 514+79 795

Власти КНДР обсудили вопросы борьбы с коронавирусом в стране

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) на состоявшемся накануне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании обсудило вопросы предотвращения распространения в стране коронавируса, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"За короткое время устранение коронавирусной инфекции стало невозможным, это создает некоторые препятствия для нашей борьбы и прогресса", – говорится в сообщении агентства. ЦТАК добавило: "Наша страна с самого начала приняла строгие чрезвычайные противоэпидемические меры высшего уровня и наладила тщательно организованные последовательные и обязательные защитные мероприятия в масштабе всей страны. Это позволило поддерживать стабильную противоэпидемическую обстановку".

Политбюро призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире".

Ким Ен Чжон, сестра Ким Чен Ына, была на заседании избрана кандидатом в члены Политбюро.

Ранее стало известно, что несколько сотен граждан КНДР находятся на карантине из-за эпидемии.

КНДР коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45

В Италии умерли 619 заразившихся коронавирусом

В Италии умерли 619 заразившихся коронавирусом

Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

Во Франции за сутки умерли более 350 пациентов с коронавирусом

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Недовольные ограничениями из-за COVID-19 бельгийцы устроили уличные беспорядки

Число зараженных COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек

ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшему сценарию с коронавирусом

Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');