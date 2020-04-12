Власти КНДР обсудили вопросы борьбы с коронавирусом в стране

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) на состоявшемся накануне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании обсудило вопросы предотвращения распространения в стране коронавируса, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"За короткое время устранение коронавирусной инфекции стало невозможным, это создает некоторые препятствия для нашей борьбы и прогресса", – говорится в сообщении агентства. ЦТАК добавило: "Наша страна с самого начала приняла строгие чрезвычайные противоэпидемические меры высшего уровня и наладила тщательно организованные последовательные и обязательные защитные мероприятия в масштабе всей страны. Это позволило поддерживать стабильную противоэпидемическую обстановку".

Политбюро призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире".

Ким Ен Чжон, сестра Ким Чен Ына, была на заседании избрана кандидатом в члены Политбюро.

Ранее стало известно, что несколько сотен граждан КНДР находятся на карантине из-за эпидемии.