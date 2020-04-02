КНДР разрешила иностранцам посещать общественные места в Пхеньяне

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейские власти разрешили всем иностранным гражданам, проживающим в стране, посещать магазины, рестораны и предприятия бытового обслуживания спустя два месяца после введения ограничительных мер, сообщает посольство России в КНДР в фейсбуке.

"2 апреля посольством получена нота протокольного департамента МИД КНДР, адресованная всем аккредитованным в Пхеньяне посольствам и представительствам международных организаций, в которой сообщается, что иностранным гражданам вновь разрешено посещение всех столичных магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и Центрального рынка на улице Тхониль", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что северокорейские власти настоятельно просят вплоть до отмены действия государственной чрезвычайной противоэпидемической системы следовать правилам, действующим в каждой точке обслуживания населения, в том числе обязательно использовать медицинские маски.

"Мы с удовлетворением восприняли информацию об очередном ослаблении ограничительных мер, действовавших здесь в течение двух месяцев. Расцениваем ее как свидетельство эффективности предпринимаемых руководством КНДР мер по предотвращению проникновения в страну коронавируса нового типа", - заявили в российском посольстве.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 Северная Корея не объявляла ни об одном выявленном случае заражения. При этом газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что власти КНДР тайно просили международное сообщество помочь с тестами на коронавирус, которых в стране недостаточно.