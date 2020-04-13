В КНДР заявили об отсутствии зараженных коронавирусом в стране

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото: Reuters

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В КНДР до сих пор не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, говорится в докладе кабинета министров страны, представленном 3-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) республики.

В докладе, который цитирует информационное агентство ЦТАК, в общегосударственном масштабе было проведено медицинское наблюдение и работа по изоляции для предотвращения заболевания COVID-19, в результате в стране до сих пор не найден ни один зараженный.

Также отмечается, что кабинет министров будет и дальше вести "содержательную работу по упрочению материально-технической базы, непрерывно укреплять государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу для предотвращения распространения COVID-19, ставя во главу угла безопасность жизни народа".

В конце января из-за угрозы распространения COVID-19 власти КНДР задействовали меры для действий в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, была перекрыта граница с Китаем, ужесточена проверка прибывающих в Северную Корею иностранцев.

В феврале срок карантина для иностранцев и граждан КНДР, побывавших за границей, и тех, кто контактировал с такими людьми, продлили до 30 дней.

На начало апреля, по данным ЦТАК, около 500 человек оставались на карантине по всей КНДР. Около 2, 2 тыс. граждан Северной Кореи и два иностранца оставались в изоляции.