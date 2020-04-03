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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Почти 500 граждан КНДР находятся на карантине из-за COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Около 500 человек остаются на карантине по всей КНДР, сообщает ЦТАК.

"Карантинные меры были сняты строго под руководством Государственного комитета по чрезвычайному контролю заболеваний. В настоящее время около 500 человек остаются на карантине по всей стране", - сообщило северокорейское агентство.

На прошлой неделе северокорейские СМИ сообщали, что около 2 тыс. 280 граждан Северной Кореи и два иностранца остаются в изоляции в КНДР.

Отмечается, что недавно в КНДР было созвано совещание для обзора общенациональных усилий по борьбе с вирусом.

"В ходе встречи было подчеркнуто, что государственная система экстренного контроля заболеваний должна сохраняться до тех пор, пока вирусное заболевание полностью не исчезнет в глобальном масштабе, и что профилактическая работа должна быть усилена при согласовании действий всего общества и всех граждан", - говорится в сообщении.

С начала вспышки коронавируса COVID-19 власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения.

Существуют предположения, что Север, возможно, замалчивает вспышку нового типа коронавируса и остро нуждается в помощи извне, чтобы остановить его распространение.

Учитывая географическое расположение, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса.

В конце января из-за угрозы распространения COVID-19 власти КНДР задействовали меры для действий в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, была перекрыта граница с КНР, ужесточена проверка прибывающих в Северную Корею иностранцев.

В феврале срок карантина для иностранцев, граждан КНДР, побывавших за границей, и тех, кто контактировал с такими людьми, продлили до 30 дней.

КНДР

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