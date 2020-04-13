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Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Сделка ОПЕК+, пожар в жилом доме на Ленинском проспекте, скорый возврат 5 тыс. россиян домой

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн б/с. Добычу сократят с 1 мая на два месяца. По истечении двух месяцев меры по сокращению сохранятся: с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее - до мая 2022 года - 5,7 млн б/с. Согласно достигнутым договоренностям, Мексика сократит свою добычу на 100 тыс. баррелей в сутки: это меньше, чем предполагалось изначально - остальную часть обязательств по предполагаемому сокращению на 300 тыс. баррелей в сутки возьмут на себя США.

- В Москве горел многоэтажный дом на площади 1000 кв.м. Возгорание в восьмиэтажном доме по адресу Ленинский проспект, 62/1 началось на последнем этаже и перекинулось на чердак. Было эвакуировано более ста человек. Пожар ликвидировали в 6:10.

- Около 5 тыс. россиян будут возвращены домой из-за рубежа в ближайшие дни. В Минкомсвязи сообщили, что рейсы планируется осуществить по направлениям из Амстердама, Денпасара, Мадрида с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву.

- За сутки в материковом Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. Два человека скончались.

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