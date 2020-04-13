За сутки в материковом Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом

Зафиксированы два случая смерти

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3341 человек, зарегистрировано 82160 случаев заболевания, из них 1378 - ввезенных из-за границы.

За последние сутки было выявлен 61 случай бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 12 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1064 бессимптомных больных, в 307 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1156 человек, состояние 121 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1437 случаев заболевания: в Гонконге - 1004, (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 388 (шесть случаев смерти).