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В Финляндии разгорелся скандал с закупкой у Китая непригодных масок на 10 млн евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Финляндии занялась расследованием дела о поставках защитных масок из Китая после того, как Центр стратегического снабжения выявил серьезные нарушения в сделках по закупке медицинских масок и респираторов, сообщил в среду портал Yle.

По его данным, центральной криминальной полиции поручено провести доследственную проверку дела.

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В общей сложности Центр потратил около 10 млн евро на закупку защитных средств из Китая, которые впоследствии оказались непригодными для использования в больницах. Центр намерен добиться расторжения сделок и возврата денег.

По информации финских СМИ, в конце марта Центр заказал на 5 млн евро защитного снаряжения у бизнесмена Онни Сармасте. После поставки заказанных 2 млн масок и 230 тыс. респираторов экспертиза показала, что хирургические маски не соответствуют европейским стандартам и непригодны для использования в больницах.

Еще одна партия защитного снаряжения на 5 млн евро была заказана у владелицы клиники красоты в Таллине Тийны Юлхя. Половина суммы была переведена на банковский счет The Look Medical Care OU в Эстонию, однако Luminor Bank заморозил перечисление денег в Китай.

Выяснилось, что к сделке были привлечены предприниматели с сомнительным прошлым. Сармасте находится в реестре должников, а Юлхя ранее была судима за финансовые преступления.

Премьер-министр Санна Марин Финляндии заявила об утрате доверия к руководителю Центра стратегического снабжения Томи Лоунема, и тот подал после этого в отставку.

Финляндия Китай коронавирус

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