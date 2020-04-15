Brent подешевела до $28,56 за баррель на прогнозах о падении спроса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду после публикации прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о падении спроса на нефть в 2020 году на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки - до 90,6 млн баррелей в сутки.

К 14:04 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $1,04 (3,51%), до $28,56 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на $0,43 (2,14%) - до $19,68 за баррель. В ходе торгов цена контракта падала до $19,2 за баррель - минимума с 2002 года.

По прогнозу МЭА, в текущем году потребление нефти вернется к уровню 2012 года. В апреле мировой спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее - 70,4 млн б/с. Такой уровень в последний раз наблюдался в 1995 году.

Во втором полугодии МЭА ожидает, что восстановление спроса на нефть будет постепенным. Так, в третьем квартале он вырастет до 95 млн б/с, в четвертом - до 97,6 млн б/с. При этом к декабрю 2020 года спрос на нефть будет на 2,7 млн б/с ниже показателя декабря 2019 года.

"Меры, объявленные ОПЕК + и странами G20, не приведут к быстрому равновесию рынка. Но, снижая пик избыточного предложения и сглаживая кривую роста запасов, они помогают сложной системе справиться с самой тяжелой фазой этого кризиса, последствия которого для рынка нефти остаются весьма неопределенными в краткосрочной перспективе", - говорится в отчете агентства.

По оценке агентства, с учетом новой договоренности ОПЕК+ снизить добычу на 9,7 млн б/с от согласованных уровней, в мае мировые поставки нефти снизятся в мае на рекордные 12 млн баррелей в сутки. Предполагается, что дополнительные сокращения будут от других стран, причем в США и Канаде наблюдается наибольший спад. Общее падение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн баррелей в сутки в четвертом квартале 2020 года, а в целом за год добыча может быть на 2,3 млн баррелей в сутки ниже, чем в прошлом году, считает МЭА.

В предстоящие месяцы добыча в США и Канаде может снизиться на 3,5 млн б/с из-за низких цен на нефть. Это падение вместе с сокращениями добычи странами ОПЕК+ вызовет дефицит нефти во второй половине 2020 года, ознаменовав конец наращивания коммерческих запасов и возвращение к нормальным рыночным условиям.