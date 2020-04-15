Рынок акций РФ в среду рухнул ниже 2500п по индексу МосБиржи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду упал вслед за мировыми площадками и нефтью из-за сокращения спроса на сырье в условиях мирового карантина из-за COVID-19, причем негатива добавила слабая статистика из США; индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, обновив минимум с начала апреля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2498,94 пункта (-5,1%), индекс РТС - 1046,88 пункта (-7,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,9%.

Доллар подскочил до 75,21 рубля (+2,21 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-7,9% и -7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-7,4%), "Роснефти" (-7,2%), "Интер РАО" (-6,8%), ВТБ (-6,1%), "Яндекса" (-6,1%), Сбербанка (-5,7%), "Россетей" (-5,7%), "АЛРОСА" (-5,7%), ПАО "Полюс" (-5,6%), "Башнефти" (-5,5% и -5,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-5,5%), "Сургутнефтегаза" (-5,3%), "Газпром нефти" (-5,2%), "Норникеля" (-5,1%).

Акции "Аэрофлота" потеряли 4,3%. Локальную поддержку бумагам оказало заявление президента РФ Владимира Путина о поддержке авиакомпаний: авиперевозчики РФ получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки в условиях пандемии COVID-19.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,986 млрд рублей (из них 18,671 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, российский рынок акций в среду снизился вслед за нефтью и на фоне роста количества инфицированных COVID-19 (в Москве зафиксировано 1774 новых случая заражения, в целом по России - 3388 новых случаев инфицирования). Ралли курса рубля, судя по всему, тоже завершилось, так как цена Brent упала ниже отметки $30 за баррель - это провоцирует уход инвесторов из активов компаний, ориентированных на российский рынок (в частности, банков и продовольственных ритейлеров).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, сценарий торгового дня в среду пошел по негативному пути. МВФ обещает падение мирового ВВП на 3% в 2020 году и общие потери мировой экономики в размере $9 трлн до конца 2021 года. В МЭА ожидают падения спроса на нефть в апреле на 29 млн б/с по сравнению с показателем в аналогичный период год назад. Столь низкие объемы потребления наблюдались в далеком 1995 году. На этом фоне абсолютным аутсайдером на рынке акций оказался нефтегазовый сектор, при этом активность торгов заметно выросла по сравнению с предыдущими днями.

Ослабление рубля вполне укладывается в рамки коррекции после мощного укрепления с начала прошлой недели. Кроме того, нельзя отрицать эмоционального влияния рынка нефти. Между тем, в ряде стран уже рассматривают варианты частичной отмены карантинных мер, что также должно привести к росту потребления топлива, а в глобальном плане и к улучшению настроений инвесторов.

В Европе настроения испортились из-за прогнозов МВФ и МЭА. В Великобритании ожидают, что ВВП во II квартале может провалиться на 35%. Схожие значения ждут и в других европейских странах. Европейские страны продолжают частичную отмену карантинных мер. В Дании планируют со среды открыть детские сады и начальные школы. С другой стороны, Франция продлила ограничительные меры до 11 мая.

Банк Citigroup отчитался о падении прибыли за квартал на 46%, но также и о росте выручки на 12%, что было обеспечено активностью инвестиционного подразделения. Прибыль Goldman Sachs упала на 49%. Розничные продажи в США рухнули в марте на 8,7%. Вполне очевидно, что результаты апреля могут оказаться еще хуже. Российский рынок на данном фоне не обладает иммунитетом, поскольку совпало сразу несколько негативных факторов. Соответственно, рынок развивает дальнейшую коррекцию, в которой может находиться до тех пор, пока отмена ограничительных мер в Европе и США не станет более осязаемой, считает Кочетков.

Эксперты Sberbank CIB также отмечают, что цены на нефть испытывали давление сразу нескольких факторов: в частности, на них негативно повлияли новый макроэкономический прогноз МВФ, информация о росте запасов в США, а также новости о продолжающейся ожесточенной борьбе нефтедобывающих стран за рынки сбыта даже после сообщений о новых договоренностях в рамках ОПЕК++. Заседание Техасской железнодорожной комиссии, которая занимается лицензированием нефтедобычи в этом штате, завершилось без определенного результата. Впрочем, публикации в СМИ позволяют предположить, что члены комиссии, как и ожидалось, выступали против ограничения нефтедобычи в Техасе (последний раз оно вводилось в 1973 году).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду на рынок поступил блок пессимистичных макроэкономических данных из США, квартальные результаты Bank of America и Citigroup также оказались слабыми. Кроме того, банки увеличили резервы под "плохие кредиты". Лучше рынка чувствовал себя разве что авиационный сектор, которому правительство обещало предоставить финансовую поддержку.

Активность в крупнейших экономиках еврозоны (Германии, Франции, Италии) остается ограниченной в связи с карантинными мерами, и ситуация вряд ли кардинально изменится как минимум до середины мая. Нефтяной рынок в среду также оказался под шквалом пессимистичных новостей от МЭА и Минэнерго США.

Индекс МосБиржи в падении достиг средней полосы Боллинджера дневного графика 2500 пунктов - закрепление ниже этой отметки повышает риск развития краткосрочного нисходящего тренда в район 2300 пунктов. Техническая картина на рынке, таким образом, может сместиться в сторону "медвежьей". Инвесторам нужно пережить турбулентный апрель, после чего ситуация при оптимистичном сценарии прохождения пика заражений коронавирусом в Европе и США может начать постепенно улучшаться. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2350-2570 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 3,3-3,9%), развернулась вниз Америка (индекс S&P 500 упал на 2,7%, ниже 2770 пунктов).

В США в среду вышел блок негативной статистики. Розничные продажи в США в марте упали на 8,7% при прогнозах снижения на 8% после просадки на 0,4% в феврале. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле рухнул до минус 78,2 пункта при прогнозах снижения до минус 35 пунктов с мартовских минус 21,5 пункта. Кроме того, промпроизводство в США в марте рухнуло на 5,4% при прогнозах снижения на 4%.

Нефть в среду продолжает дешеветь, обновляя минимумы за последние две недели; цена Brent к 18:50 по московскому времени упала на $2,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $27,63 за баррель (-6,7% и -6,7% во вторник), июньская цена WTI - $25,99 за баррель (-5,2%).

Давление на нефть оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 19,248 млн баррелей при прогнозах роста на 12,7 млн баррелей.