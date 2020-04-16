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Вывезти россиян из Таиланда во Владивосток и Новосибирск планируют 18 и 19 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Бангкоке сообщило, что на 18 и 19 апреля предварительно запланированы три для вывоза россиян во Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск.

По словам дипломатов, на 18 апреля намечен рейс авиакомпании S7 во Владивосток с ориентировочным временем вылета 11:45 по местному времени. В 15:40 того же дня самолет "Уральских авиалиний" долежн вылететь в Иркутск для дозаправки и долететь до Екатеринбурга. 19 апреля рейс "Уральских авилалиний" днем может вылететь в Новосибирск.

Дипмиссия напомнила, что на борт будут пускать только жителей соответствующих регионов. Регистрация на рейс организована через сайт госуслуг. Чтобы людей пустили в аэропорт, им нужно распечатать письма посольства и вписать в них свои данные.

По данным МИД Росссии, на данный момент в Таиланде, наряду с Индией и Индонезией, остается наибольшее число россиян, ожидающих возвращения на родину.

МИД Таиланд Бангкок S7 Уральские авиалинии Владивосток Новосибирск Екатеринбург коронавирус

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