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Рейс "Аэрофлота" из Гоа для вывоза россиян перенесут с 12 апреля на другую дату

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вынужден отложить вывоз россиян из индийского Гоа в связи с нововведениями местных властей, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Росавиации.

"Запланированный на 12 апреля рейс "Аэрофлота" из Гоа будет перенесен на более поздний срок. Индийские власти установили новый порядок эвакуации иностранных граждан из страны. Теперь процедура предусматривает предоставление конкретных списков пассажиров, рассмотрение которых будет осуществлено в течение 96 часов", - сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, рейс может быть выполнен 16 или 17 апреля.

Кроме того, Росавиация изучает возможности вывоза россиян и из других индийских городов. Прорабатывается вывозной рейс из Дели, сказали в ведомстве.

Между тем, по данным на 1 апреля, в Индии оставалось порядка 6 тыс. россиян, в том числе более 4 тыс. в штате Гоа. Многие из них в сложной финансовой ситуации и не могут позволить себе покупку авиабилетов.

Аэрофлот РФ Индия Гоа

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