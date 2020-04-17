Самолет "Уральских авиалиний" доставил россиян из Таиланда в Уфу

Часть пассажиров из соседних с Башкортостаном регионов могут отправить домой на такси

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока приземлился в Уфе, следует из онлайн-табло аэропорта.

Один из вариантов дальнейших действий, которые рассматривают власти, - отправить жителей ближайших к Башкирии регионов - Оренбуржья и Челябинской области - домой на такси. Жителей Пермского края предлагалось разместить в обсерваторе в Уфимском районе.

Кроме того, глава Башкортостана Радий Хабиров заявлял, что если хотя бы у одного из пассажиров самолета обнаружится повышенная температура, он готов отправить в обсерватор всех прибывших этим рейсом.