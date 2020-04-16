Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Луганск и Киев начали обмен пленными

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Луганской народной республики и Украины начали обмен пленными по формуле "10 на 9", сообщает корреспондент "Интерфакса".

Процесс обмена проходит на мосту в районе города Счастье в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и сотрудников Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее обмен пленными начался между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. В итоге Донецк и Киев обменялись пленными по формуле "10 на 9", один человек отказался возвращаться в ДНР (изначально планировался обмен по формуле "11 на 9"). После 14-дневного карантина всем освобожденным, у которых нет жилья в ДНР, предоставят общежитие и материальную помощь.

Украина ЛНР

Новости по теме

Новости

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Apple представила iPhone SE с дизайном "восьмерки" и производительностью iPhone 11

Apple представила iPhone SE с дизайном "восьмерки" и производительностью iPhone 11

Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе

Экс-глава британской разведки обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе
Пандемия коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2 млн

В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны

Акции Amazon подорожали до исторического рекорда

Акции Amazon подорожали до исторического рекорда
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');