Луганск и Киев начали обмен пленными

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Луганской народной республики и Украины начали обмен пленными по формуле "10 на 9", сообщает корреспондент "Интерфакса".

Процесс обмена проходит на мосту в районе города Счастье в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и сотрудников Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее обмен пленными начался между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. В итоге Донецк и Киев обменялись пленными по формуле "10 на 9", один человек отказался возвращаться в ДНР (изначально планировался обмен по формуле "11 на 9"). После 14-дневного карантина всем освобожденным, у которых нет жилья в ДНР, предоставят общежитие и материальную помощь.