Lufthansa на год-полтора откажется от дальнемагистральных Airbus A340

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса Lufthansa на год или полтора откажется от использования дальнемагистральных самолетов Airbus A340-600, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Три лайнера этого типа уже вылетели в Теруэль, где будут поставлены на стоянку больших самолетов.

Всего у перевозчика 17 Airbus A340-600, все они в ближайшие 2-3 месяца соберутся в Теруэле.

Поскольку в Теруэле в среднем 240 солнечных дней в году и мало осадков, регион подходит для долгосрочной парковки самолетов, объяснила авиакомпания.

В конце февраля Lufthansa объявила, что сократит расходы из-за отмены рейсов. В начале апреля она решила сократить рабочие часы 87 000 сотрудников, или примерно двум третям штата. 8 апреля группа решила закрыть лоукостер Germanwings.