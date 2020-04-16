Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:00Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Lufthansa на год-полтора откажется от дальнемагистральных Airbus A340

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса Lufthansa на год или полтора откажется от использования дальнемагистральных самолетов Airbus A340-600, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Экономический кризис

Три лайнера этого типа уже вылетели в Теруэль, где будут поставлены на стоянку больших самолетов.

Всего у перевозчика 17 Airbus A340-600, все они в ближайшие 2-3 месяца соберутся в Теруэле.

Поскольку в Теруэле в среднем 240 солнечных дней в году и мало осадков, регион подходит для долгосрочной парковки самолетов, объяснила авиакомпания.

В конце февраля Lufthansa объявила, что сократит расходы из-за отмены рейсов. В начале апреля она решила сократить рабочие часы 87 000 сотрудников, или примерно двум третям штата. 8 апреля группа решила закрыть лоукостер Germanwings.

Lufthansa Испания Теруэль Airbus A 340 Германия коронавирус

Новости по теме

Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 2,1 млн

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

В Испании вновь ускорился прирост смертности от коронавируса

Перебежчик из КНДР впервые стал депутатом южнокорейского парламента

Трамп задумался о возможности платить нефтяникам за отказ от добычи

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Продажи британских ритейлеров в марте рухнули до минимума за 25 лет

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Fox News сообщил о лабораторном происхождении COVID-19

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Трамп объявил о готовности отправить аппараты ИВЛ в Россию

Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');