В АТОР заявили, что волны банкротств туроператоров из-за коронавируса не будет

В нынешнем режиме компании смогут продержаться до середины лета, прогнозирует Майя Ломидзе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Волны скандальных банкротств туроператоров на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса не будет, компании смогут прожить в нынешнем режиме до середины лета, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"То, что не все выживут на рынке - это очевидно. Но ситуация одинаково сложная для всех, нет конкурентной борьбы, которая усугубляет риски банкротства", - сказала Ломидзе во вторник на пресс-конференции. По словам исполнительного директора АТОР, большая часть компаний, особенно крупных, выживут в этой ситуации.

Она добавила, что после кризиса из-за пандемии быстрого восстановления туриндустрии ожидать не приходится. "Два-три месяца будет недостаточно. Минимум месяцев 6-8 займет восстановление, чтобы все начало возвращаться на тот уровень, который был до кризиса", - заметила эксперт.

По словам Ломидзе, те меры поддержки туроператорского бизнеса, которые государство предложило сейчас, недостаточны, чтобы сохранить весь персонал.

"Поддержки со стороны банков нет. Беспроцентные кредиты, льготное кредитование - это инструментарий, который не требует дополнительных изменений законодательства. Но он не работает сейчас. Отсрочка по налогам - это мертвому припарки, ничего не дает", - считает эксперт.

"Но мы надеемся, что это начало ситуации, никто ни с чем подобным раньше не сталкивался, и важно, что туризм звучит как отрасль, и есть понимание, что ему нужно помочь. В туризме - я имею в виду внутренний туризм - работают миллионы людей по всей стране, и задача - чтобы эти люди не остались на улице", - подчеркнула она.

Ломидзе также добавила, что возможностью возвращать туристам деньги из фондов персональной ответственности туроператоров большинство компаний решили не пользоваться.

Игроки рынка надеются на восстановление туриндустрии в июле-августе

Представитель АТОР также заявила, что туроператоры надеются, что восстановление отрасли начнется в июле-августе, в первую очередь откроется внутренний рынок.

"Мы не понимаем очередность открытия стран, не понимаем, что будет происходить внутри страны. Хотя предполагаем, что Россия, скорее всего, откроется раньше зарубежных направлений. Пока все перебронирования и продажи до 27 марта сосредоточены на июле-августе. И мы надеемся, что эти месяцы станут началом восстановления туриндустрии, и оно начнется в первую очередь с внутреннего рынка", - сказала Ломидзе во вторник на пресс-конференции.

По ее словам, зарубежные страны уже говорят о возможном закрытии до сентября, поэтому раньше планировать путешествия за границу не стоит, это рискованно.

Ломидзе подчеркнула, что сейчас для каких-то прогнозов слишком много неизвестных. "Но внутри страны есть один фактор - колоссальный отложенный спрос, готовность вернуться к путешествиям, желание поехать, и это создает серьезные основания считать, что туриндустрия, пережив колоссальный удар, не умрет, так как спрос рождает предложение. Огромный отложенный спрос - это факт", - добавила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе сообщила, что акции раннего бронирования открыты на 2021 год, так как туроператоры понимают, что к этому времени все нормализуется. "Если границы раньше начнут открываться, многие поедут и осенью, но что в 2021 году можно будет ездить и путешествовать в том формате, как это было до пандемии, есть такое ощущение у нас", - сказала Ломидзе.