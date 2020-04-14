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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
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Число заболевших коронавирусом в вооруженных силах США превысило 4,7 тыс.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Заболевание коронавирусом в вооруженных силах США, по последним данным, выявлено уже у 4769 человек, сообщил во вторник Пентагон.

Начиная с 8 апреля, количество инфицированных ежедневно увеличивается на 100 человек, отмечает военное ведомство.

По последним данным, COVID-19 заразились 2 тыс. 618 действующих военнослужащих (80 из них госпитализированы, 402 уже вылечились), 653 гражданских служащих, 558 подопечных и 298 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона.

Число летальных исходов достигло 16, в том числе один моряк скончался на атомном авианосце "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, поразившего уже около 600 моряков.

В ВМС США выявлено самое большое число инфицированных - около тысячи военнослужащих. В армии США зафиксировано 602 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 294, в Корпусе морской пехоты - 209, в Национальной гвардии - 522. Выявлен также еще 41 зараженный военнослужащий, принадлежность к видам войск которого пока не определена.

США коронавирус

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