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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
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Еще у восьми граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В минувший четверг медики граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян подтвердили заражение коронавирусом у восьми прибывших из России граждан КНР, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения на своем сайте.

Все зараженные ранее прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы транзитом через Владивосток с 29 марта по начало апреля.

Обозреватель провинциальной газеты "Хэйлунцзян жибао" пишет в пятницу, что Суйфэньхэ и вся провинция стали в настоящее время "центром национальной борьбы с эпидемией".

Он отмечает, что в город и провинцию направлены дополнительные бригады медработников, средства защиты и оборудование для предотвращения распространения коронавируса.

В Китае в последние недели почти не регистрируют случаев заражения коронавирусом внутри страны. Большинство заболевших, по данным китайских властей, въезжают в страну из России.

Роспотребнадзор отрицает массовое заражение граждан КНР, выезжающих на родину из Москвы.

Китай Россия Хэйлунцзян Владивосток

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