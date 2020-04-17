Трамп предупредил о возможности второй волны COVID-19 осенью

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должны быть готова на случай новой волны эпидемии коронавируса COVID-19 позже в этом году.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп рассчитывает, что быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

Также он выразил мнение, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в США в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - сказал Трамп, отметив, что длительная приостановка экономики не может быть долгосрочным решением.

Президент США сообщил, что план по восстановлению экономической активности состоит из трех фаз. Перезапуск экономики произойдет не одномоментно по стране: экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Трамп уточнил, что эти темпы зависят от эпидемиологической обстановки, сложившейся в том или ином штате.

Также он заявил, что на фоне возобновления экономической активности необходимо предотвратить новые случаи завоза коронавируса из-за рубежа.

"Контроль на границах, ограничения на перемещения и прочие меры важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе", - сказал президент.

Ранее издание The Hill сообщило, что Трамп не собирается навязывать губернаторам штатов сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в рамках борьбы против распространения коронавируса.

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп объявит о рекомендациях его администрации по поводу поэтапного возобновления работы экономики. Он уже обсудил этот план с губернаторами и предупредил их, что некоторые при желании смогут начать его претворение в жизнь уже в апреле, а не в мае. Рекомендации Вашингтона по ограничению экономической деятельности и перемещений людей действуют как раз до конца текущего месяца.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено уже более 650 тыс. случаев COVID-19, более 32 тыс. человек скончались, свыше 53 тыс. выздоровели.