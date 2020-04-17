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Кличко заявил, что дым в Киеве от пожаров в Чернобыльской зоне не радиоактивен

Кличко заявил, что дым в Киеве от пожаров в Чернобыльской зоне не радиоактивен
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Задымление в Киеве 16 апреля было связано с поджогами в Чернобыльской зоне, но воздух в украинской столице не загрязнен радиацией, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходят - ИФ) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении в фейсбуке.

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Он отметил, что сейчас с проблемой работают более тысячи пожарных. К тушению также привлечены 150 автомобилей и авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания - в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнения радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы Украины.

Пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля у села Владимировка Котовского лесничества и быстро охватил 20 га леса. Через несколько дней пожар дошел до города Припять и опасных объектов зоны отчуждения.

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

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Украина Киев Чернобыль Виталий Кличко

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