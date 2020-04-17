Пожарные сообщили о продолжающемся тлении травы в Чернобыльской зоне

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На утро 17 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тлеть травяной настил, пеньки и древесина в ячейках, уже пройденных огнем, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В начале апреля в этой зоне прошел обширный пожар, его потушили, но 16 апреля он возобновился.

Пожарные ГСЧС с утра участвовали в тушении огня в Корогодском, Котовском, Дитятковскомо и Денисовецком лесничествах. "Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечено 1 тыс. человек личного состава и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 т воды)", - добавили в ведомстве.

Киевляне с четверга жалуются на загрязнение воздуха, в том числе из-за пылевой бури. В ГСЧС сообщили, что это связано также с горением травы и лесной подстилки в Вышгородском, Иванковском районах, на территории Ирпенской зоны и самого Киева. Они заверили, что химической и радиологической угрозы такое явление не несет: "Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений".

Наблюдавшаяся в четверг в Киевской области пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны отчуждения, радиационный фон в Киеве и области в норме, заявил в пятницу глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Пожар в Чернобыльской зоне возобновился из-за сильного ветра, сообщил днем ранее директор агентства "Чернобыль тур", член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. По его словам, ветер начал раздувать очаги тления до открытого огня. Сильный ветер затруднил тушение пожаров с воздуха.

Пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС начался апреля у села Владимировка Котовского лесничества и быстро охватил 20 га леса. Через несколько дней пожар дошел до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения. 13 апреля ситуация ухудшилась из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500 м. С огнем помог справиться дождь.