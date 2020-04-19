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Рост заболеваемости COVID-19 на Украине связали с посещением церквей в Вербное воскресенье

Рост заболеваемости COVID-19 на Украине связали с посещением церквей в Вербное воскресенье
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Степанов отметил, что рост проявлений заболевания "был на четвертый-пятый день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19".

В то же время, Степанов отметил, что еще одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований методом ПЦР.

За прошедшие сутки, 18 апреля, на Украине зафиксировано 343 новых случая инфицирования коронавирусом, общее количество случаев COVID-19 достигло 5 449 случаев. Погиб 141 человек.

Украина коронавирус

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