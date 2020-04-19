Лукашенко высказался против закрытия храмов во время пандемии коронавируса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что даже во время пандемии коронавируса COVID-19 нельзя закрывать храмы.

"Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", - сказал он, посещая в воскресенье храм в Смолевичском районе под Минском.

Как сообщает пресс-служба главы государства, из храма президент поздравил всех белорусов с Пасхой.

"Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое", - сказал президент.

"Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами, - отметил Лукашенко. - И тогда Он, увидев это, обязательно поможет".

Президент Белоруссии также передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые борются с пандемией, пожелав им здоровья.

Кроме того, Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР.