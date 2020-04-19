Лукашенко предположил, что "бог правильно стукнул людям по голове" в связи с COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пасхальное воскресенье посетил храм в Смолевичском районе под Минском и прокомментировал борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у бога, однако не все ведут себя, как завещано: не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег. "Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, он (бог - ИФ) нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше - вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь", - продолжил глава государства.

Лукашенко вновь заявил, что COVID-19 стал уже частью политики. Он посетовал, что люди думают не о болезни, а о том, как отгородиться.

Президент Белоруссии подчеркнул, что коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия.

"Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь?" - отметил он.

По официальным данным на 19 апреля, в Белоруссии умерли 47 человек с COVID-19. Об общем числе инфицированных новым коронавирусом Минздрав в воскресенье вновь не сообщил. По состоянию на 17 апреля было зарегистрировано 4 тыс. 779 случаев заболевания COVID-19. Ежедневный прирост заболевших составлял 300-500 человек.