Во Франции почти 20 тыс. человек скончались после заражения коронавирусом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - По данным на воскресенье, во Франции за сутки умерли 395 зараженных коронавирусом, всего с начала эпидемии скончались 19 718 пациентов, сообщил на пресс-конференции в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

По его словам, по сравнению с субботой число госпитализированных пациентов с коронавирусом несколько сократилось и составляет на данный момент 30 610. В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 5 744 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии из больниц выписаны 36 578 выздоровевших.

При этом накануне суточный прирост смертей, связанных с COVID-19, составил 642 - это почти на 250 человек больше, чем на сегодняшний день.

После доклада Саломона выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. "Мы переживаем санитарный кризис очень сильной интенсивности. Это не первая эпидемия во Франции (...), но это эпидемия такого размаха, какого мы еще не знали в современной истории", - сказал он.

Французский премьер предупредил, что санитарный кризис повлечет за собой "жесткий" экономический кризис, который еще только начинается. По его словам, первые прогнозы на 2020 год предсказывают снижение экономического роста на примерно 8%.

"Это невиданная ранее ситуация, которая будет иметь серьезные последствия", - констатировал Филипп.

Он сообщил, что в целом экономическая активность страны снизилась на 36% за период изоляции населения, в том числе на 43% в промышленности и на 88% - в строительстве.

Филипп пока не стал раскрывать деталей порядка выхода из изоляции.

"Я знаю, что многие из тех, кто нас смотрит (по телетрансляции - ИФ), хотели бы, чтобы я объяснил детали того, что будет после 11 мая (предположительного срока окончания изоляции - ИФ) и в дни, недели и месяцы, которые последуют. Сегодня я не отвечу на все эти вопросы", - сказал премьер-министр. Он пообещал это сделать через две недели во время презентации своего плана выхода из изоляции, который ему поручен президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В понедельник, 13 апреля, Макрон объявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая.