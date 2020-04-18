Более 19 тысяч человек умерли во Франции из-за COVID-19

Похороны человека, умершего во Франции после заражения коронавирусом Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавируса унесла как минимум 19 323 жизни во Франции с начала марта, в том числе 642 человека умерли за минувшие сутки, сообщило в субботу французское министерство здравоохранения.

Четвертый день подряд французские врачи забирают в больницы все меньше людей с заражением COVID-19. Сейчас в больницах находятся 30 639 таких пациентов. Это на 551 меньше по сравнению с пятницей.

В реанимационные отделения помещены 5833 тяжелобольных. За последние сутки добавились 206 новых пациентов. В течение 10 дней продолжается некоторое снижение поступлений в реанимационные отделения.

Минздрав напомнил, что количество человек в реанимационных отделениях намного больше обычного максимума. С начала эпидемии он составлял пять тысяч койко-мест.

По данным сайта Worldometer, Франция находится на четвертом месте по количеству смертей зараженных коронавирусом. Первые три места занимают США, Италия и Испания.