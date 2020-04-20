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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
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В Гонконге впервые с начала марта за сутки не нашли новых заразившихся COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Гонконге за минувшие сутки впервые с 5 марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом, пишет South China Morning Post. В связи с этим департамент здравоохранения не стал проводить 20 апреля брифинг, которые до сих пор были ежедневными.

Пандемия коронавируса

Чиновники опасаются, что риск завоза новых случаев коронавирусной инфекции сохраняется. В связи с этим один из отелей Гонконга - Regal Oriental Hotel - решили сделать карантинным центром для прибывающих на остров, рассказал правительственный источник издания. Постояльцев предупредили об этом в воскресенье 19 апреля, их переселят в другие гостиницы. Приезжающих будут тестировать на коронавирус и отпускать из карантина по домам после получения результатов. Дома их обяжут пройти период самоизоляции.

В Гонконге до сих пор запрещено собираться больше чем вчетвером, закрыты клубы, бары, спортзалы и салоны красоты.
На 20 апреля, на острове было зафиксировано 1026 случаев заражения коронавирусом, четверо заболевших умерли.

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