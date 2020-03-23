Гонконг закроет границы для приезжих из-за ситуации с COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти Гонконга из-за распространения коронавируса COVID-19 вводят двухнедельный запрет на въезд людей, не являющихся жителями этого специального административного района КНР, сообщила в понедельник гонконгская телерадиокомпания RTHK со ссылкой на главу местной администрации Кэрри Лэм.

На ходе пресс-конференции она сообщила, что границы будут закрыты, начиная со среды 25 марта. По данным RTHK, такая мера вводится в связи с ростом пациентов с коронавирусом COVID-19, которые могли привезти вирус из-за рубежа.

В среду также вступит в силу двухнедельный запрет для транзитных пассажиров в гонконгском аэропорту. Кроме того, вводится правило для жителей Гонконга, возвращающихся домой из Тайваня или Макао, - они должны быть помещены на карантин на 14 дней.

На прошлой неделе власти Гонконга приняли решение об обязательном карантине на 14 дней для всех, кто с 18 марта будет въезжать на территорию анклава.

По состоянию на 23 марта, в Гонконге зарегистрировано 318 заражений COVID-19, четверо инфицированных скончались. Между тем, 100 человек выздоровели.