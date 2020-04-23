МИД Туркменистана заверил мир в отсутствии коронавируса в стране

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что в стране случаев заражения коронавирусом нет, а если бы были, правительство проинформировало бы об этом ВОЗ. Как сообщает Arzuw NEWS, так чиновник ответил на вопрос посла Германии Найтхарта Хёфер-Виссинга.

"Мы несем ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как член ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - заверил он.

Мередов также предложил дипломатам посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

Министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов сообщил на брифинге, что в стране открыты три приграничных карантинных пункта по выявлению COVID-19.

"Мы создали все условия. В Туркменбаши - карантинная точка на 360 коек. В Туркменбаши находится 67 граждан, которые въехали через Бакинский порт, это водители грузовиков и экипаж судна. В Лебапском велаяте (граничит с Узбекистаном - ИФ) находится около 40 граждан, которые въехали в страну. В пограничном пункте Карабогаз (на границе с Казахстаном - ИФ) мы организовали карантинную зону, в которой находится 44 граждан, это водители, которые въехали", - сказал министр.

Всех прибывающих в страну отправляют на двухнедельный карантин, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, добавил он.