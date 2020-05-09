В Центральной Азии сообщили о 252 новых заражениях COVID-19 за сутки

Казахстан - 4834, Киргизия - 931, Узбекистан - 2336, Таджикистан - 522

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 252 и к утру субботы достигло 8623. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 240 человек, общее число выздоровевших достигло 4064 человек, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Число жертв коронавируса в Центральной Азии достигло 67 человек. За минувшие сутки стало известно о двух скончавшихся с COVID-19 в Таджикистане.

По данным оперативного республиканского штаба Казахстана, в стране на утро субботы подтверждены 4834 случаев заражения коронавирусом (+144 за сутки). Число выздоровевших после коронавируса увеличилось на 113 и достигло 1631 человек, число летальных исходов не изменилось - 31. Наибольшее число заражений в Казахстане выявлено в Алматы (1537), Нур-Султане (962) и Атырауской области (272).

В Киргизии медики за сутки выявили коронавирус у еще 25 человек, общее число подтвержденных заражений достигло 931, сообщили в субботу в республиканском оперативном штабе.

"За сутки выздоровело восемь пациентов. На лечении остается 261 человек, шесть в реанимации", - добавили в штабе. По данным ведомства на 9 мая, в Киргизии 12 человек скончались от коронавируса (без изменений за сутки), 658 человек излечились от инфекции.

В Узбекистане число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 22 и достигло 2336, сообщил в субботу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 119 и достигло 1775 человек. В настоящее время на карантине в стране находятся около 42 тыс. человек, зафиксировано десять летальных исходов (без изменений за сутки).

В Таджикистане к вечеру минувшей пятницы число подтвержденных заражений COVID-19 выросло до 522, за сутки был выявлен 61 новый случай, число жертв коронавируса увеличилось до 14 человек (+2 за сутки), сообщило национальное телевидение.

"В лечебных учреждениях республики под наблюдением медицинских работников находятся 4286 человек, подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 522 человек, от последствий инфекции скончались 14 человек. За прошедшие сутки после проведения обследования в удовлетворительном состоянии выписаны 420 человек", - отмечается в сообщении.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения COVID-19 в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эту страну ограничен, в рамках профилактики COVID-19 созданы карантины.