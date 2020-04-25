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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Смертность среди пациентов с COVID-19 в Москве за неделю выросла в два раза. В пятницу умерли более 40 человек, зараженных коронавирусом. В городе стали госпитализировать почти две тысячи человек в сутки.

– Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат. Он считает, что болезнь завезли из Европы. Запрет на въезд из Китая в США ввели на месяц раньше, чем на въезд из европейских стран.

– Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель. Ранее в Белом доме объявили, что антисептики и отбеливатель хорошо борются с коронавирусом. В том числе, отбеливатель может уничтожить вирус в слюне.

– Космический грузовик "Прогресс МС-14" пристыковался к МКС. На борту находились вещи, еда и материалы для акции "Бессмертный полк" в космосе. Перед стартом корабль тщательно дезинфицировали, чтобы не занести на станцию COVID-19.

– Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая. Из-за пандемии его проведут без зрителей. Ранее с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов.

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