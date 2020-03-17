Страны Латинской Америки закрыли границы из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Чили, Колумбия и Перу закрыли границы для иностранцев, чтобы ограничить распространение коронавируса в Латинской Америке, сообщают западные СМИ.

Ранее о том, что не будут пускать к себе иностранцев, объявили власти Аргентины, Панамы и Коста-Рики. Частично закрыли границы Уругвай и Парагвай.

В Парагвае и Эквадоре власти ввели комендантский час. В Венесуэле президент Николас Мадуро объявил общенациональный карантин.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в свою очередь, заявил, что закрыть границы страны ему не позволяет бразильское законодательство. В то же время, в стране стараются закрыть для посещения места массового скопления людей.

В Рио-де-Жанейро для туристов закрыли доступ к статуе Христа Искупителя. Посетителей просят уйти с пляжей Рио-де-Жанейро, в том числе со знаменитого пляжа Копакабана.

Мексика границы не закрывает, а власти страны заявляют, что из-за ненужной паники в стране может значительно увеличиться нагрузка на службы здравоохранения. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор продолжает встречи со своими сторонниками, на которых он жмет пришедшим руки, обнимается и целуется с ними.

Куба также не закрывает границы. Накануне страна согласилась принять в своем порту британский круизный лайнер, на котором обнаружили коронавирус.

В Латинской Америке в настоящее время выявлено сравнительно мало случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Бразилии - 234 человека, на втором месте Чили с 155 заболевшими. В Перу болеют 86 человек, в Панаме - 55, в Мексике - 53. Значительно более серьезная ситуация сложилась на севере Американского континента. Так, например, в США подтверждено уже более 4,5 тыс. случаев заболевания.