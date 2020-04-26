Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы в стране с последствиями пандемии коронавируса в размере до $2,5 млрд, заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

Белорусские власти вступили в переговоры с международными финансовыми организациями.

Он отметил возможность того, что республика осознанно пойдет на увеличение лимита внешнего госдолга. "У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза", – сказал первый вице-премьер, уточнив, что это может быть еще одной антикризисной мерой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения посоветовала Белоруссии ввести карантин вплоть до комендантского часа.